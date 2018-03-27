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أخبار محلية - سياسية

الخارجية تدين هجمات جماعة الحوثي الإرهابية بالصواريخ على عدة مدن في السعودية

التاريخ : 27-03-2018 - 12:39:00 مساءً
الخرطوم 27-3-2018م ( سونا ) - أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذى قامت به جماعة الحوثي الإرهابية يوم الأحد 25 مارس 2018م، والذي استهدف بعض المدن في المملكة العربية السعودية الشقيقة مستخدمة الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية، وأسفر عن مقتل مواطن وعدد من الأبرياء وترويع المواطنين في جريمة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ والأعراف.
و عبرت وزارة الخارجية في بيان لها عن تضامن حكومة وشعب السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية.
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