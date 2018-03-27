معرض وملتقى التعدين الدولي الثالث يواصل أعماله

الخرطوم 27-3-2018م(سونا)-واصل ملتقى التعدين الدولي الثالث بقاعة الصداقة أعماله بمشاركة شركات الدول الكبرى فى مجال التعدين بقيادة كندا واستراليا وجنوب إفريقيا وامريكيا .

وقال الدكتور محمد أبو فاطمة المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية رئيس اللجنة المنظمة، في تصريح لـ(سونا) إن الملتقى صاحبته لقاءات مشتركة ثنائية بين الدول المشاركة، كما تطرق الملتقى للاحتياطيات التي تم اكتشافها بالسودان من المعادن وبالأخص الشركة القطرية بقيادة الكادر البريطاني الذي يعمل معها محققة استكشافات كبيرة بالنسبة لخام النحاس ومعه الذهب، مشيرا إلى أن الخام يحوي 3.5 ملايين من النحاس الصافي بالإضافة إلى 50 طنا من الذهب، منوها بتواصل دراسات الجدوى لكيفية الاستفادة من هذا الخام بصورة كبيرة.

وأضاف أبو فاطمة أن الملتقى تضمن جلسات عملية وفنية بجانب استعراض الوزارة لإمكانياتها وقوانينها ولوائحها بالإضافة إلى تعاملها مع المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة باستخدام التقنيات الحديثة لزيادة استخلاص الذهب وتقنين التعدين التقليدي .

وأشار إلى ان ولاية البحر الأحمر تزخر بخام الحديد في قاع البحر ، حيث ناقش الملتقى كيفية إستغلاله إستغلالا أمثل بمشاركة المملكة العربية السعودية ، الى جانب استغلال المعادن الأخرى التي تفوق الـ40 معدنا .

وقال ستواصل الجلسات تعريفها بإمكانيات السودان المعدنية وفرص الاستثمار في هذا القطاع بجانب استعراض الشركة السودانية للموارد المعدنية نشاطها خلال الأعوام السابقة في مجال التعدين المنظم والتقليدي.

وكشف عن رغبة شركات استرالية في الاستثمار في قطاع التعدين تجري المشاورات مع الوزارة لأخذ مربعات تعدينية، مطالبين بمشاركة المجموعة الصناعية للاستثمار في جبيت.





