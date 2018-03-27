عادل عبد العزيز: زيادة موارد النقد الأجنبي يغطي احتياجات السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج

الخرطوم 27-3-2018م (سونا) - أكد الخبير الاقتصادي دكتور عادل عبد العزيز والمدير العام للاقتصاد بوزارة المالية ولاية الخرطوم أن البنك المركزي حريص على زيادة موارد النقد الأجنبي ليتمكن من تلبية وتغطية احتياجات السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج .

وقال سيادته في ورقته التي قدمها اليوم في المنتدي الشهري الثاني لقصايا الصناعة للعام 2018 والسياسات الاقتصادية المصاحبة لموازنة هذا العام وأثرها على الاستثمار الذي تنظمه وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم بمباني الوزارة، قال إن زيادة موارد النقد الأجنبي عن طريق منح المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين وحفز تحويلات المغتربين فضلا عن استكمال جهود فتح التعامل المصرفي مع البنوك الخارجية.

وأكد ضرورة السعي للحصول على قروض بحجم كبير من المؤسسات المالية والدولية لدعم ميزان المدفوعات، مشيرا إلى المساهمة في تقليل الطلب على العملات الأجنبية، كما أمن على مواصلة الجهود نحو توطين الخبز المخلوط للاعتماد بصورة كبيرة على الذرة في الغذاء الرئيس للبلاد.

واستعرض دكتور عادل أثر السياسات المالية والنقدية على الاستثمار، مبينا أن ذلك يجمل في زيادة تكاليف الإنتاح بكل القطاعات الصناعية والزراعية بجانب زيادة فاتورة الكهرباء وزيادة تكلفة العمالة.

من جانبه تحدث السيد أحمد عثمان مفوض الاستثمار في المنتدى، مبينا أن الاستقرار الاقتصادي يحد من التصخم، مؤكدا أن القضية الأساسية تكمن في زيادة الإنتاج وتشجيع الصادر.

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