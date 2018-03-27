لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تؤكد أهمية وزارة التعاون الدولي

الخرطوم 27-3-2018م (سونا)- أكد الأستاذ متوكل محمود التيجاني، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني، وقوف المجلس مع وزارة التعاون الدولي لأهميتها ودروها في العلاقات الدولية بين السودان والدول العربية والإفريقية والغربية إلى جانب عملها وسط المنظمات والتكتلات الدولية .

ودعا متوكل لدى ترؤسه اجتماع اللجنة مع وفد وزارة التعاون الدولي برئاسة السفير إدريس سليمان، دعا إلى متابعة تهيئة بيئة العمل بالوزارة مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

من جانبه تطرق السفير إدريس سليمان، وزير التعاون الدولي إلى استراتيجية وزارته وخططها خلال المرحلة المقبلة والتي تشمل التعاون في المجال الإنساني، التجاري، الاستثماري، والسياحي إلى جانب وكالات الأمم المتحدة والتكتلات والمنظمات الدولية.

واستعرض إدريس العقبات التي تعترض سير عمل الوزارة ، داعيا المجلس الوطني لمساعدة الوزارة في تهيئة البئية وإكمال المبنى الخاص بالوزارة والنقص في الموظفين والإسراع في تنظيم الامتحان للمتقدمين للعمل بوزارة التعاون الدولي، مؤكدا أن وزارته أكملت إجراءاتها لتعمل بالنظام الإلكتروني ضمن خطة الحكومة الإلكترونية.

وكشف الوزير عن خطة وزارته للتعامل مع المنظمات والتكتلات الدولية خلال السنوات الأربع القادمة، مستعرضا الاتفاقيات التي تمت مع برنامج الأمم المتحدة ، منظمة اليونسيف وصندوق الإسكان لدعم المشروعات التنموية التي تفوق الأربعمائة مليون دولار ونصف المليون، متطرقا إلى نشاط الوزارة ومشاركتها الخارجية مع ، الاتحاد الأوروبي ، البنك الدولي إلى جانب بنك التنمية الإفريقي والبنك الإسلامي.

وقال وزير التعاون الدولي إن وزارته وضعت هيكلا بكل التخصصات والمهام تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لإجازته ، كما تعكف الوزارة على إعداد قانون ينظم عملها، مشيدا بتعاون وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع وزارة التعاون الدولي فى إنفاذ خططها.

من جانبهم دعا أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس الوطني إلى العمل على تهيئة مناخ عمل وزارة التعاون الدولي وإقامة ورشة للتعرف على فاعلية استراتيجية الوزارة وشددوا على تذليل العقبات التي تعترض عمل لجنة الاختيار في تنظيم الامتحان للمتقدمين للعمل بالوزارة.

