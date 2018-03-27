لدى زيارته لفعاليات الأسبوع الوطني للزراعة: د. فيصل يعلن عن خطط واسعة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الصادرات



الخرطوم في 27-3-2018م( سونا) - أعلن الدكتور فيصل حسن ابراهيم مساعد رئيس الجمهورية عن خطط واسعة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة وتحسين الصادرات الزراعية على أن تكتمل وتنفذ خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وقال في تصريح لـ(سونا) عقب زيارته ظهر اليوم الأسبوع الوطني للزراعة المقام بمعرض الخرطوم الدولي ووقوفه على المعرض المصاحب، قال إن قيام الأسبوع الزراعي هو جزء من العمل الكبير الذي انتهجته الدولة بغرض تطوير الزراعة حتى تكون قاطرة الاقتصاد والحد من الفقر بجانب الاهتمام بقضية الانتاج ليست على مستوى الوزارات والإدارات ولكن على مستوى الرأي العام والمزارعين والمنتجين والشركات العامة كوسيلة وحيدة مطلوبة خلال الفترة القادمة.

وحيا سيادته جهود وزارة الزراعة والغابات ووزيرها والقائمين على المعرض وأسبوع الزراعة واصفا إياه بالعمل الجيد والكبير وهو عمل مطلوب في المرحلة الحالية لأن مستقبل السودان يتوقف على الزراعة وأن الأسبوع قصد منه تسليط الضوء وتوعية الرأي العام عن الاهتمام بالزراعة والإنتاج والإمكانيات الزراعية والتقانات.

وكرم مساعد رئيس الجمهورية خلال زيارته للمعرض عددا من المزارعين والباحثين بالولايات، مشيدا بما قدموه من مشاريع وبحوث وزيادة في الإنتاج.

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