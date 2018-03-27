الوطني بالنيل الأبيض يبحث موقف الأداء السياسي والتنظيمي للحزب

كوستي في 26 - 3 - 2018م ( سونا ) - رأس الدكتور صديق عبد القادر المرير نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية النيل الأبيض برئاسة الحزب بربك اليوم اجتماع رؤساء القطاعات بالحزب، وناقش الاجتماع موقف الأداء السياسي والتنظيمي للحزب ومدى تنفيذ خطة الحزب للعام 2018م.

واستمع الاجتماع لتقارير مفصلة من رؤساء قطاعات (الفئوي، السياسي، الاتصال التنظيمي، الفكر والثقافة وأمانة الإعلام) عن الهياكل التنظيمية والبناء الإداري للأمانات والدوائر والمجالس الاستشارية للقطاعات، بالإضافة لأداء القطاعات في الفترة السابقة ورؤيتها المستقبلية في القضايا السياسية والتنظيمية، وقال دكتور صديق عبد القادر المرير نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية إن الاجتماع ناقش تقوية البناء التنظيمي وهياكل الحزب وموقف تنفيذ خطة الحزب للعام 2018م.

ووجه نائب رئيس المؤتمر الوطني بتنفيذ توصيات مخرجات الطواف على المحليات وإكمال مشروع حصر العضوية وحوسبتها واشتراكات عضوية الحزب وإنزال برامج ومناشط الحزب على مستوى الشعب والدوائر القاعدية، وأكد أن الحزب سيقوم بتنفيذ التوجهات الاتحادية للحزب بانضباط العضوية ومحاسبة المخالفين للنظام الأساسي ولوائح ومؤسسات الحزب.

وأشار إلى أن الحزب سيشهد خلال هذا العام انعقاد مؤتمرات إعادة البناء اعتبارا من أكتوبر 2018م وحتى أبريل 2019م، موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب، وأعلن المرير جاهزية جماهير المؤتمر الوطني لزيارة رئيس الجمهورية المرتقبة للولاية والتي سيتم خلالها افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تمثل جملة من البرنامج الانتخابي للرئيس.