مدير إدارة التشجير بالغابات يؤكد أهمية قطاع الصمغ العربي للنهوض بالاقتصاد

الخرطوم 27-3-2018 (سونا) - أوضحت الأستاذة سمية عمر عابدون؛ مدير إدارة التشجير بالهيئة القومية للغابات أهمية سلعة الصمغ العربي كسلعة استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية تهم قطاعا كبيرا من سكان البلاد، مؤكدة أن الصمغ يمكن أن يقود قاطرة الاقتصاد السوداني.

جاء ذلك فى ندوة الصمغ العربى والتى انعقدت صباح اليوم بأرض المعارض ببري؛ ضمن فعاليات الأسبوع الوطني بالزراعة تحت شعار: " الزراعة قاطرة الاقتصاد والحد من الفقر" بحضور لفيف من المهتمين ومنتجي الصمغ والباحثين .

وقالت اذا تمكن القائمون على أمر سلعة الصمغ العربي على كافة المستويات التنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ من تكامل وتضافر الجهود لوضع سياسات تقنن ملكية أراضي الصمغ داخل الحزام، واستغلال أمثل للموارد بواسطة المنتفعين داخل الحزام واستمرارية تمويل لتطوير الموارد وتأهيل ما تدهور من اراضٍ .

لافتة إلى أهمية تطوير آليات التسويق والتصنيع مما يمكن السودان من قيادة إنتاج وتسويق الصمغ العربي في العالم.

ومن جانبها؛ أكدت الدكتورة فائزة صديق المنسق القومي لمشروع دعم هيكل قطاع الصمغ العربي؛ أن الفوائد الغذائية والدوائية للصمغ العربي هي أساس التصنيع الغذائي، لافتة إلى تزايد الطلب العالمي على الصمغ العربي، مؤكدة أنه ليس لديه بديل ويجب الاجتهاد لدعم الاقتصاد السوداني .

وأضافت؛ التحديات التي تواجه قطاع الصمغ العربي أهمها تدني أسعار الصمغ العربي في أماكن الإنتاج ودخول المنتجين في صفقات خاسرة نسبة لمشاكل الطق، مبينة أن مشروع دعم هيكل قطاع الصمغ العربي لديه خطة للتدريب وضبط الجودة، مشيرة إلى أن عملية الطق يقوم بها منتجون أعمارهم أكثر من 60 سنة مما يتوجب تدريب الشباب لأهميتها وتفرد السودان بها عالمياً .

وفي ذات السياق؛ أكد محمد إبراهيم متعني أمين عام اتحاد منتجي الصمغ العربي بأهمية الدفع بقطاع الصمغ العربي، داعياً إلى توفير التعليم والصحة لأسر المنتجين والاهتمام بالولايات العشر لحزام الصمغ العربي للنهوض بقطاع الصمغ العربي.















