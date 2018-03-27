وزير الصناعة: الجلود قطاع ذو ثقل اقتصادي واجتماعي فاعل

لخرطوم 27-3-2018(سونا) - أكد دكتور موسى كرامة وزير الصناعة خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الرابع للمجلس السوداني لتنمية قطاع الجلود، أن الجلود قطاع ذو ثقل اقتصادي واجتماعي فاعل في محاربة الفقر وتحسين المعيشة، وقال: "نعول عليه في المرحلة القادمة كقطاع إستراتيجي يوفر عملات صعبة للبلاد".

ورحب الوزير خلال الاجتماع بالمدير العام للمعهد الإفريقي للجلود واستعرض تقريرا حول واقع قطاع الجلود في السودان، متناولاً الفرص والإمكانيات الواعدة وما ينتظر من هذا القطاع من إسهام في التنمية الاقتصادية.

وأكد كرامة أن قطاع الجلود يعين بصورة مقدرة عددا كبيرا من السكان، مشيراً إلى أهمية الروابط الأمامية والخلفية في تحسين صورة وجودة العمل بدءًا من الثروة الحيوانية وانتهاءً بصانعي المنتجات الجلدية. ودعا الكوميسا لدعم قطاع الجلود من خلال تبادل التقنيات الخاصة بالتصميم وتكامل الأدوار بين الدول الإفريقية.

وناقش الاجتماع لائحة المجلس ومهام اللجان التنفيذية والفنية، إضافة لتعيين سكرتارية دائمة للمجلس وتحديد مقر لها، بدلاً من اللجنة التنفيذية.

وتناول الاجتماع مهام المجلس السوداني لتنمية قطاع الجلود والمتمثلة في دعم وتطوير صناعة الجلود والمنتجات الجلدية والعمل وإنزال إستراتيجية القيمة المضافة لقطاع الجلود والتي وضعت بواسطة الكوميسا ومتابعة التنفيذ حسب المراحل الزمنية المنصوص عليها في الإستراتيجية.