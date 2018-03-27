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أخبار محلية - اقتصادية

مبارك الفاضل يعلن عن خطط للاستثمار الزراعي

التاريخ : 27-03-2018 - 03:30:00 مساءً
لخرطوم في 27-3-2018م( سونا) - أعلن السيد مبارك الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء القومي ووزير الاستثمار، عن خطط واسعة لتطوير الاستثمار الزراعي وزيادة وتحسين الصادرات الزراعية على أن تكتمل وتنفذ خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وقال في تصريح لـ(سونا) عقب زيارته ظهر اليوم الأسبوع الوطني للزراعة المقام بمعرض الخرطوم الدولي ووقوفه على المعرض المصاحب، قال إن قيام الأسبوع الزراعي هو جزء من العمل الكبير الذي انتهجته الدولة بغرض تطوير الزراعة حتى تكون قاطرة الاقتصاد والحد من الفقر بجانب أن الاهتمام بقضية الإنتاج ليس على مستوى الوزارات والإدارات ولكن على مستوى الرأي العام والمزارعين والمنتجين والشركات العامة كوسيلة وحيدة مطلوبة خلال الفترة القادمة.
وحيا سيادته جهود وزارة الزراعة والغابات ووزيرها والقائمين على معرض وأسبوع الزراعة، واصفا إياه بالعمل الجيد والكبير وهو عمل مطلوب في المرحلة الحالية لأن مستقبل السودان يتوقف على الزراعة وأن الاسبوع قصد منه تسليط الضوء وتوعية الرأي العام عن الاهتمام بالزراعة والإنتاج والإمكانيات الزراعية والتقانات.
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