بنك البركة السوداني ينظم دورة تدريبية لوفد شركة الكفالات العراقية

الخرطوم 27-3-2018(سونا) - قال الأستاذ عبد الله خيري المدير العام لبنك البركة السوداني إن التدريب المهني على أنشطة الأعمال والحوسبة ورسملة القيادات المصرفية من شأنه أن يطور الممارسة المصرفية ويرسخ قيم الاقتصاد الإسلامي، مشيرا لدور مجموعة البركة المصرفية في إرساء دلالات ومعاني المعاملات القائمة على هدي الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك لدى لقائه وفد شركة الكفالات العراقية الذي يتلقى دورة تدريبية بالبنك وفروعه حول صيغ التمويل الإسلامي والعمليات المصرفية وإدارة الالتزام والتسويق المصرفي وتستمر لمدة أسبوعين.

من جانبهم عبر الوفد الزائر عن استفادتهم من القدرات والخبرات البشرية لبنك البركة السوداني، مشيدين بتجربته الباذخة والراسخة.

جدير بالذكر أن شركة الكفالات العراقية شركة مساهمة خاصة يشارك فيها أكثر من 16 مصرفا عراقيا.