مساعد رئيس الجمهورية يشيد بوزارة الزراعة والغابات

الخرطوم في 27-3-2018م( سونا) - أشاد الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية بالجهود الكبيرة التى تبذلها وبذلتها وزارة الزراعة والغابات لتطوير الزراعة محييا القائمين على تنظيم الأسبوع الوطنى للزراعة.

وقال - فى تصريح لـ(سونا)؛ خلال زيارته اليوم للمعرض المصاحب للأسبوع الوطني الزراعي رافقه دكتور عبداللطيف عجيمي وزير الزراعة والغابات؛ إن فكرة المعرض ممتازة وتشجيعا للعمل الزراعي، ولعكس الدور الكبير الذي تقوم به الزراعة فى حياتنا جميعا، مشيرا إلى أن المشاركات التى تمت فى هذا المعرض هى مشاركات نوعية شملت كل الجهود المبذولة لتطوير الزراعة وإدخالها حتى تنتقل من مرحلة التقليدية الى الحديثة وحتى تتحول الى الصناعة بمساهمتها المتعددة من محاصيلها المتعددة من الفول السوداني والصمغ العربى، مشيدا بالنماذج التى عرضت فى المعرض

وطالب أن يتطور المعرض ويتطور ويكون عالميا حتى يعطى للزراعة بعدها، معربا عن أمله أن ينجح المعرض ويكون فاتحة خير للنهوض وتطور الزراعة .

و كرم مساعد رئيس الجمهورية - خلال زيارته للمعرض - عددا من المزارعين والباحثين بالولايات، مشيدا بما قدموه من مشاريع وبحوث وزيادة في الإنتاجية.

