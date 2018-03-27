اللجنة الفنية لقطاع الحكم والإدارة تناقش عددا من مذكرات التعاون

الخرطوم فى 27-3-2018م (سونا) - ناقشت اللجنة الفنية لقطاع الحكم والإدارة في اجتماعها اليوم الثلاثاء بمجلس الوزراء برئاسة السيد/ طارق حاج علي الأمين وكيل شؤون رئاسة الجمهورية مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم العامة بجمهورية السودان وديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية وتهدف المذكرة لتوطيد علاقات التعاون بين البلدين والاستفادة من خبراتهما في مجال القضاء الإداري.

كما ناقش الاجتماع مذكرة تفاهم فى المجال الإعلامى بين جمهورية السودان ودولة جنوب السودان وتهدف الى تشجيع التبادل المنتظم للمواد الإعلامية المتعلقة بالنواحى السياسية والاقتصادية والثقافية فى البلدين الشقيقين.

وأمن الاجتماع على أهمية الإعلام في تحسين الفهم المشترك للنواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعبين الشقيقين.