وزير رئاسة الجمهورية يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أداء الأعمال بالسودان

الخرطوم فى 27-3-2018م (سونا) - ترأس د. فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء بمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أداء الأعمال بالسودان، حيث أكد الاجتماع اهتمام الدولة بتحسين وإصلاح مؤشرات أداء الأعمال لجذب وزيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية بالبلاد في إطار برنامج إصلاح أجهزة الدولة.

و استعرض الاجتماع المصفوفة الموحدة لتوصيات تحسين مؤشرات أداء الأعمال والتي تضمنت عددا من المؤشرات والتوصيات والتي تهدف إلى تقليل الإجراءات والزمن والتكلفة المالية إضافة إلى تعزيز المناخ والإطار القانوني للأعمال وتقييم أثرها وتطوير التواصل الوطني والدولي.

وأوصى الاجتماع بضرورة الاستفادة من التجارب السابقة في المجال وإحكام التنسيق بين مؤشرات الأداء المشتركة وتم تكوين عدد من اللجان لتسريع إنفاذ التوصيات .

وفي ذات السياق؛ استمع الاجتماع إلى تنوير من ممثلة البنك الدولي عن خطوات تقويم المؤشرات، وأشارت إلى أهمية الإعلان وتنوير الرأي العام والقطاع الخاص بالسودان بالإصلاحات التي تمت في مؤشرات أداء الأعمال وفقاً لمعايير البنك الدولي.