وزير الصناعة : توظيف القدرات الزراعية بالتصنيع لرفع القيمة وزيادة فرص العمل



الخرطوم-27-3-2018(سونا) - أكد وزير الصناعة موسى كرامة الاهتمام بتوظيف القدرات الزراعية والعمل على تصنيعها لرفع القيمة المضافة وزيادة فرص العمل، وطالب في تصريح لسونا) خلال طوافه اليوم بمعرض الأسبوع الوطني للزراعة؛ الذي تنظمه وزارة الزراعة والغابات بمعرض الخرطوم الدولي، طالب بضرورة تواصل معارض المنتجات الزراعية التي تكشف عن فرص الاستثمار وتحدد طاقة السودان الزراعية وإمكانياته، مؤكدا توظيف كافة المعلومات مع المصنعين ورأس المال الوطني والأجنبي للدخول في الصناعات التحويلية وتوظيف الإنتاج الزراعي كمدخل لرفع القيمة وتعظيم الصادرات .

وعن اهتمام الدولة بتصنيع سلعة الصمغ العربي أكد كرامة أهمية السلعة باعتبارها المنتج الأول والرئيس للسودان في العالم، لافتا الى أن إنتاج الصمغ العربي صاحبه عدد من الإخفاقات على مدى عقود وفي ظل تعاقب الحكومات مضيفاً بأنه آن الأوان لتصحيح الأخطاء وتعديل السياسات لتعظيم العائد من الصمغ العربي والذي لا يتم إلا بالتصنيع الحقيقي وإدخاله في التصنيع الغذائي والدوائي مشيرا الى أن الفرصة كبيرة في التصنيع بالرغم من التأخير الذي حدث، متوقعا رفع القيمة المضافة للصمغ العربي ليتم بيعه بالجرام لا بالطن، ومبينا أن السياسات القادمة ستركز على الإنتاج الزراعي وتوجيه رأس المال الوطني لاستغلال المنتجات الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية والثروة المعدنية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

