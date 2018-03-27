نائب والي الخرطوم: معاش الناس أولويات الولاية للارتقاء بالأوضاع المعيشية

الخرطوم 27-3-2018م(سونا) - أكد الاستاذ/ محمد حاتم سليمان نائب والي الخرطوم أن قضية معاش

الناس هي من اولويات الولاية للارتقاء بالاوضاع المعيشية والتي ظلت تشكل هماً اساسياً لقادة الدولة وذلك عبر معالجات اقتصادية آنية ومعالجات اقتصادية بعيدة المدى ومتوسطة المدى انتهجتها ولاية الخرطوم مؤخراً.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للمعالجات الاقتصادية وتخفيف اعباء المعيشة وذلك بحضور الاستاذ/ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بالولاية ود. عادل عبد العزيز رئيس القطاع الاقتصادي بالوزارة ورئيس لجنة السلع الاستراتيجية والسيد/ رئيس الاتحاد التعاوني بولاية الخرطوم ومؤسسة الخرطوم التعاونية والمؤسسة التعاونية للعاملين بولاية الخرطوم ومسجل الجمعيات التعاونية .

وبحث الاجتماع الاستعداد المبكر لبرنامج شهر رمضان المعظم عبر عدة محاور تمثلت في توفير السلع الاستهلاكية الاساسية عبر (180) منفذ البيع بمحليات الولاية المختلفة والمتمثلة في ( السكر ـ لبن البدرة ـ الدقيق ـ زيت الطعام ـ الارز المصري ـ الكركدي ـ العدسية ـ التبلدي ) ليتم توزيعها عبر آليات البيع المباشر بأسواق البيع المخفض والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمواقع العمل والسكن بتمويل مصرفي من بنك النيل بضمانة وزارة المالية وقدره (28) مليون جنيه بجانب ترتيب مطلوبات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم والمتمثلة في تمويل المنتجات الزراعية عبر مصفوفة مشروعات التنمية وتوفير الذرة من المخزون الاستراتيجي كعلف لشركة رويال جكن لتوفير اللحوم البيضاء أن تلتزم الشركة بتسليم 20% من انتاجها لمنافذ البيع المخفض بالولاية بجانب توفير اللحوم الحمراء عبر مسلخ كامل وتوفير الخضروات والفاكهة .

هذا وقد كشف د. عادل عبد العزيز رئيس لجنة السلع الاستراتيجية ورئيس اللجنة العليا لبرنامج شهر رمضان تخصيص مبلغ (1,8) مليار جنيه عبر محفظة قوت العاملين لسلع شهر رمضان المقبل للعاملين بالدولة لتوفير السلع الاساسية واستحداث منتجات جديدة تمثلت في السلة المدرسية وفرحة العيد .

هذا وقد وجه نائب والي الخرطوم بضرورة جدولة الالتزامات مقابل الاحتياجات والاسعار عبر خارطة لتوزيع عدد (180) منفذ بيع عبر محليات الولاية السبع مع ضرورة استقطاب الجهد الشعبي ومنظمات المجتمع المدني والخيرين لصيانة المساجد وأعمارها .

هذا وقد خرج الاجتماع بعدة تكليفات تمثلت في تكليف د. عادل العزيز رئيس القطاع الاقتصادي بالوزارة بتقديم تقرير مفصل عن برنامج شهر رمضان المعظم لمجلس وزراء الولاية كما كلف السيد/ مدير الادارة العامة لشؤون المستهلك بإعداد ورقة عن التعبئة وورقة اخرى عن الغاز وتم تكليف السيد/ المدير العام

لشركة الخرطوم للأمن الغذائي بعمل دراسة عن الحاق وحدات تصنيع الكسرة بالمخابز لشهر رمضان المعظم لتخفيف علي المستهلك وتم تكليف الادارة العامة لاقتصاديات التعاون بإعداد ورقة عن الجهد الشعبي ومنظمات المجتمع المدني بجانب تكليف ادارة الإعلام بالوزارة بوضع تصور إعلامي لبرنامج شهر رمضان.

