النيل الأزراق تتحه للتوسع في زراعة القطن من 35 الف فدان إلي100 الف فدان

الدمازين 27-3-2018 (سونا)- اكد المدير العام للارشاد والتقانة عبدالله عبدالله بوزارة الزراعة بولاية النيل الأزرق ان الاستعدادت للموسم الزراعي الصيفي هذا العام جاءت مبكرة حسب توجيه الإدارة المركزية.

وقال في تصريح لـ(سونا) انه تم تجهيز عدد كبير من المعدات و الجرارات والرشاشات بعد اكتمال عمليات الصيانة، مضيفا أنه تم توفير البذور المحسنة لزيادة الإنتاج والانتاجية.

واوضح ان وزير الزراعة بالولاية وجه بزيادة المساحة التي ستستزرع قطنا من 35 الف فدان الموسم الماضي الي100 الف فدان هذا الموسم، مبينا أن الزيادة المرتقبة تستوجب زيادة في التقانة والبذور والمبيدات، لافتاً الي ان الحزمة التي ستسخدم هذا الموسم هي حزمة التقانة الحافظة اي (إدخال البذور) المحسنة بهدف زياده الإنتاج، منوهاً الى استخدم هذه الحزم في المواسم الأربعة السابقة، كاشفا أن المزارعين اجمعوا على نجاحها .

وابان عبدالله ان التركيز في هذا الموسم يجيء على محصول الذرة كمحصول رئيسي، موضحا ان تعميم التقانة على بقية المحاصيل سيسهم في تحقيق زيادة عالية في الإنتاج

واكد ان المعرض الزراعي الذي نظمته الولاية مؤخرا حقق نجاحا كبيرا وشهد شراكات بين عدد من المزراعين والشركات المشاركة في المعرض لجلب المعدات، واوضح أن أستخدام التقانة اثبت نجاحا وسط صغار المزارعين في محليه الروصيرص ومنطقة الرملية، مبينا ان الإنتاج ارتفع الى 19 جوالا من الذرة للفدان الواحد وان هناك مزراعين استخدموا التقانة في محاصيل متخصصة مثل زهرة الشمس والقطن وحققت نحاجا عاليا.

