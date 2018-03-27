لجنة التربية والتعليم بالبرلمان توصي بالنظر في استمرار الرحل في العملية التعليمية

الخرطوم 27-3-2018 (سونا)- أوصت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس الوطني بضرورة النظر في كيفية ضمان استمرار أبناء الرُحل في العملية التعليمية ودعم المبادرات المجتمعية لتشجيع الاستمرارية ، ونادت بترفيع إدارة الرُحل الى مفوضية، وطالبت اللجنة وزارة الخارجية بوضع رؤية لحل مشكلات الرُحل بإعتبار أن قضاياهم خرجت إلى الدولية ، وأوضحت الأوراق التي قُدمت خلال ورشة اللجنة حول تعليم الرٌحل ضمن أسبوع التعليم برئاسة الدكتورة انتصار أبو ناجمة وتشريف الدكتور مولانا أحمد آدم التجاني نائب رئيس المجلس الوطني وبحضور عدد من رؤساء لجان المجلس- أوضحت التحديات التي تواجه شريحة الرُحل والمتمثلة في تأثر مناطق الُرحل بالحروب والنزاعات والصراع بين المزارعين والرعاة، إضافة لقفل المسارات أمام بعض الرُحل، مشيرين لتفشي الأمية في مجتمعاتهم، داعين لوضع استراتيجية لتذليل العقبات . وأشارت الأوراق إلى ضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة ، وطالبت الوزارات ذات الصلة والجهات المانحة بتكثيف الجهود لدعم أطفال الرُحل.

وأكد المشاركون المعاناة التي يواجهها تعليم الرُحل في الوقت الراهن، مشرين لدورهم في دعم الاقتصاد السوداني من خلال الثروة الحيوانية ، داعين لسن تشريع يتسق مع نمط حياة الرُحل، مناشدين نواب لبرلمان الاهتمام بهذا القطاع ، مجددين دعوتهم لتوفير الداخليات لسكن الطلاب وتعيين المعلمين من

أبناء الرُحل وأهمية سن قوانين محلية تنظم الرُحل.