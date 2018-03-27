وزير الدولة بالاتصالات يعلن عن اكتمال نشر البيانات

الخرطوم فى 27 -3 -2018 م (سونا ) - أعلن ابراهيم الميرغني وزير الدولة بوزارة الاتصالات تكثيف عمل الاتصالات ليكون عام 2018-2019 اكتمال نشر كل خدمات البيانات في كل انحاء البلاد وخاصة مناطق الانتاج الزراعي .

وقال في تصريح لسونا إن الشكاوى عن ضعف الشبكات بها جزء حقيقي وآخر غير حقيقي وارجع اسباب الجزء غير الحقيقي بناء على مشاكل عدد من الاجهزة التى تستخدم او مشاكل في الشرائح، مشيرا الى أن العقوبات الاقتصادية كانت السبب الرئيسي لعدم جلب اجهزة معينة سابقا.

واعلن ان وزارته تعمل الآن فى حملات توعية للمواطنين للتبصير بأن ابراج الاتصالات ليست مسببا للامراض والسرطانات كما يعتقد البعض، مستشهدا بان برج الاتصالات الآن يعتبر اكبر برج في البلاد "ولم نشهد اي حالة شبيهة بالسرطانات" .

واضاف أن وزارة الاتصالات تسعى الآن لتحسين وتوسعة كل الاتصالات لتواكب الطفرة العالمية.



