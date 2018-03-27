المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تحتفي بمرور 10 سنوات على تأسيسها

جدة 27 -3- 2018م (واس) - تحتفي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - في الثاني من أبريل القادم بمرور عشر سنوات على تأسيسها وذلك تحت شعار "10 سنوات في تعزيز التجارة من أجل حياة أفضل".

ويأتي الاحتفال الذي سيقام بفندق "فور سيزون - تونس", وبحضور محافظو الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والوفود الرسمية للدول وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني, على هامش أعمال الاجتماع الثالث والأربعون لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية, والتي ستنطلق أعماله في الفترة من 1 - 5 أبريل 2018م , تحت شعار "شراكات من أجل التنمية المستدامة".

وبهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل, عن شكره العميق للتعاون المتميز بين الحكومة التونسية ومجموعه البنك الإسلامي للتنمية, الأمر الذي سهل كثيراً أعمال المؤسسة في تونس، مشيراً إلى أن تونس من الداعمين لمبادرات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والهادفة إلى تنمية التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ولفت المهندس سنبل إلى أنه ومنذ عام 2008، حققت المؤسسة نتائج جديرة بالثناء في مجالي تمويل التجارة وتنميتها، حيث بلغ الإجمالي التراكمي للاعتمادات ما يقارب 40 مليار دولار أمريكي مما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسة كمحفِّز لجذب التمويل اللازم للعمليات التجارية الاستراتيجية الكبرى لتنمية الدول الأعضاء.

الجدير بالذكر أن العاصمة تونس سوف تشهد على هامش الاجتماع السنوي الـ 43 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الاجتماع السنوي الـ 13 للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والذي سيناقش الخطة الاستراتيجية للمؤسسة خلال المرحلة القادمة، كما ستنظم المؤسسة اجتماعاً خاصاً لمحافظي الدول العربية بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول "برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية".