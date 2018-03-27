وزير ديوان الحكم الاتحادي يلتقي والي وسط دارفور

الخرطوم 27 - 3 - 2018م (سونا) - التقى الأستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي؛ بمكتبه ظهر اليوم ؛ والي ولاية وسط دارفور؛ الشرتاي جعفر عبدالحكم، وتطرق اللقاء الى عدد من القضايا التي تهم الولاية، وعلى رأسها برنامج الإصلاحات الاقتصادية والأوضاع الأمنية وتكوين المجالس التشريعية للمحليات بالولاية.

واطمأن الوزير على الحالة الأمنية بالولاية بعد أن تعافت تماما من الاضطرابات الأمنية وأصبحت الآن ولاية منتجة وتعمل على تقوية الحكم المحلي بالاهتمام بالمحليات.

وأشار الوالي الى أن الولاية تنعم بالاستقرار الأمني والاقتصادي بفضل المعالجات الاقتصادية الأخيرة التي قامت بها حكومة الولاية والتي بموجبها عالجت كثيرا من الإشكاليات الاقتصادية، وأدت الى الاستقرار الأمني والتنموي.

