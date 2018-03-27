المكتب القيادي للوطني بالخرطوم يجيز خطة شهر رمضان المقبل



الخرطوم 27-3-2018م (سونا) -

أجاز المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم في اجتماعه اليوم؛ برئاسة الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم والي الولاية، خطة شهر رمضان المعظم.



وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع أكد الأستاذ محمد حاتم سليمان نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم؛ نائب الوالي أن المكتب القيادي اطمأن على كل ترتيبات الولاية لتقديم مختلف الخدمات خلال الشهر الفضيل لمواطني الولاية من مياه شرب نظيفة للجميع وخدمات صحية متطورة ومتاحة وتوفير السلع الرمضانية بأسعار تقل عن أسعار السوق في إطار سياسات ولاية الخرطوم المعلنة لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين من خلال أسواق المنتجين و 180 موقعا للبيع المباشر في كل المحليات والوحدات الإدارية بالولاية، مبيناً أن هذه السلع ستطرح للمواطنين قبل إسبوعين من حلول شهر رمضان المعظم .

وأضاف حاتم؛ أن خطط ولاية الخرطوم للشهر الفضيل تشمل العمل الدعوي وبرامج التواصل الاجتماعي موضحاً أن المكتب القيادي استمع لأجندة عمله للعام 2018 وتنوير عن الطواف التنظيمي للحزب الذي ينتظم شعب الأساس الخاصة بالحزب بولاية الخرطوم من أجل الاستعداد لمؤتمرات البناء في اكتوبر المقبل والانتخابات المقبلة في 2020 م.