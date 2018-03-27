الجزائر تعتزم استحداث نصف مليون وظيفة

الجزائر 27-03-2018م (وكالة الأناضول) - أعلن وزير العمل الجزائري مراد زمالي اليوم الثلاثاء أن بلاده تستهدف خلق نصف مليون وظيفة في 2018.



وقال إن الحكومة وضعت هدف تخصيص أربعمئة ألف وظيفة جديدة في سوق العمل الكلاسيكي (توظيف مباشر)، سواء في القطاع الاقتصادي الحكومي والخاص أو الإدارات الحكومية.



وأشار إلى أن مئة ألف وظيفة أخرى في إطار العقود المؤقتة، أو ما يعرف محليا بعقود الإدماج المهني، وهي عبارة عن عقود مؤقتة لخريجي الجامعات في الإدارات والشركات الحكومية.



كما كشف وزير العمل عن أن الحكومة تستهدف أيضا خلق نحو 23 ألف مؤسسة صغيرة، التي بدورها ستخلق آلاف الوظائف.



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