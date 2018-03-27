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وزير المالية: نمو اقتصاد المغرب سيتجاوز 3.2%

التاريخ : 27-03-2018 - 07:18:00 مساءً
الرباط 27-03-2018م (رويترز) - قال وزير المالية المغربي اليوم الثلاثاء إن نمو اقتصاد المغرب سيتجاوز 3.2% هذا العام مرتفعا عن توقعات سابقة بأقل من 3%.

وأبلغ الوزير محمد بوسعيد مؤتمرا استثماريا في لندن "النمو الاقتصادي ما زال يبعث على الرضا".

وكان مسؤولون توقعوا في يناير الماضي تباطؤ نمو اقتصاد المغرب إلى 2.8% في 2018 من 4% في 2017 بسبب تراجع الإنتاج الزراعي.

وفي يناير الماضي قال صندوق النقد الدولي إن نمو الاقتصاد بالمغرب سيكون إيجابيا في العام 2018، في وقت يعتقد مسؤولون أن تحرير العملة المحلية الدرهم ربما يضيف 0.2%.

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