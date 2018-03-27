العراق قد يبني مرافق تخزين نفط باليابان وكوريا الجنوبية لدعم مبيعاته لآسيا

بغداد 27-03-2018م (رويترز) - قال علاء الياسري مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) يوم الثلاثاء إن العراق يدرس إمكانية بناء مرافق لتخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية واليابان في إطار خطة لزيادة المبيعات إلى العملاء الآسيويين.



وأبلغ الياسري الصحفيين في بغداد قائلا ”استراتيجية سومو الجديدة هي بناء ذراع تجاري في الأسواق الأسيوية تساهم في زيادة الأرباح وكذلك تعزيز إيصال النفط وبيعه في الاسواق الآسيوية“.



وتلقت سومو عروضا من إكسون موبيل وتوتال وسوميتومو اليابانية ويونيبك الصينية للمشاركة في تسويق الخام العراقي.



وقال الياسري ”نحن في طور دراسة بناء خزانات نفط في كوريا الجنوبية وكذلك اليابان، ونحن أيضا ندرس خياراتنا لإقامة شراكة بين سومو والشركات التي تبدي استعدادها للمساعدة في بناء الخزانات“.



وأضاف أن العراق ينوي وقف تحميل الخام من ميناء البصرة الجنوبي لثلاثة أيام أو أربعة في أوائل أبريل بسبب أعمال صيانة.



وخلال فترة توقف عمليات التحميل بميناء البصرة، سيحول العراق الإنتاج إلى مرافق التخزين في الجنوب. وفور الانتهاء من أعمال الصيانة، سيضخ العراق بأقصى طاقة لتعويض النقص.



ويصدر العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك بعد السعودية، معظم الخام من البصرة على الخليج، وتبلغ طاقة التحميل في ميناء البصرة نحو 1.8 مليون برميل يوميا.



وقال الياسري إن العراق لديه طاقة تخزين تسع لعشرة ملايين برميل في المنطقة الجنوبية.



وتوقع ألا يزيد إنتاج الخام العراقي على 4.360 مليون برميل يوميا التزاما باتفاق البلدان المصدرة للنفط على تقليص المعروض من أجل رفع الأسعار. وقال إن صادرات نفط مارس آذار لن تزيد على 3.426 مليون برميل يوميا.



وقال الياسري إن صادرات النفط من حقول كركوك الشمالية عبر تركيا توقفت منذ أكتوبر وقد يجري استئنافها في أي لحظة في ضوء استمرار المحادثات مع حكومة كردستان التي تسيطر على خط الأنابيب.



وأشار إلى أن القضية الرئيسية التي تعوق استئناف الصادرات لتركيا مطالبة إقليم كردستان بأن تدفع الحكومة المركزية في بغداد الديون المرتبطة بتطوير البنية التحتية لصناعة النفط في كردستان.



وبالتوازي، تخطط حكومة العراق لمد خط أنابيب إلى تركيا في غضون ستة أشهر يقطع أراضي تحت سيطرتها، وفقا للياسري الذي أضاف أن الشركة تلقت 96 عرضا لبناء الخط.



وذكر أن العراق قد يبدأ خلال أسبوع أو اثنين في نقل الخام بشاحنات من كركوك إلى مصفاة كرمانشاه في إيران وستبدأ بمتوسط 30 ألف برميل يوميا.



وينص اتفاق المبادلة الذي أبرم في نهاية 2017 بين طهران وبغداد على أن تصدر إيران من ميناء خرج على الخليج، نيابة عن سومو، كمية الخام ذاتها التي ستحصل عليها من كركوك.



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