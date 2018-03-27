تراجع المعنويات بمنطقة اليورو في مارس

لندن 27-03-2018م (وكالات) - أظهرت بيانات من المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أن المعنويات الاقتصادية بدول منطقة اليورو الـ19 انخفضت للشهر الثالث على التوالي في مارس الحالي، في الوقت الذي زاد فيه تشاؤم المديرين في جميع القطاعات ما عدا البناء.



وانخفض مؤشر المفوضية الأوروبية للمعنويات الاقتصادية إلى 112.6 الشهر الحالي من المستوى المعدل البالغ 114.2 في فبراير الماضي.



ويرجع الانخفاض إلى تراجع التفاؤل بين المديرين في قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات والبيع بالتجزئة، في حين أظهر قطاع البناء تحسنا طفيفا بالمعنويات.



وفي قطاع البيع التجزئة -الذي سجل أكبر انخفاض- أعطى المشاركون تقييما أكثر تشاؤما للوضع الحالي للأعمال وتوقعاتهم للطلبيات والتوظيف.



وقالت المفوضية إن معنويات المستهلكين استقرت دون تغيير يذكر في مارس مقارنة بفبراير، مؤكدة تقديرات أولية صدرت في وقت سابق.



كما تراجع مؤشر المفوضية لمناخ الأعمال -الذي يشير إلى المرحلة التي تمر بها دورة الأعمال- بأكثر من المتوقع في مارس الحالي إلى 1.34 من 1.48 في الشهر الذي قبله.



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