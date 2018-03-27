سفير السودان الجديد لدى مملكة سوازيلاند يقدم أوراق إعتماده



الخرطوم 27-3-2018م (سونا) -

قدم السفير محمد الحسن ابراهيم أوراق اعتماده لجلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة سوازيلاند، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى مملكة سوازيلاند مقيما في بريتوريا.



ونقل السيد السفير تحيات وتقدير فخامة السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير لجلالة الملك مسواتي مع التمنيات له بموفور الصحة والعافية ولشعب مملكة سوازيلاند بالتقدم والرفاهية.

كما أكد السيد السفير حرص السودان على تطوير العلاقات الثنائية مع مملكة سوازيلاند في كافة المجالات من اجل مصلحة شعبي البلدين.



من جهته قدم جلالة الملك مسواتي شكره وتقديره لفخامة السيد رئيس الجمهورية، كما أعرب عن تهانيه للسيد السفير واكد على تقديم المساعدات اللازمة له من اجل القيام بمهمته.