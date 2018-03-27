وزير الخارجية يلتقي الوفد الأمريكي

الخرطوم 27-3-2018م (سونا) - استقبل وزير الخارجية، البروفيسور إبراهيم غندور، بمكتبه ظهر اليوم، الوفد الأمريكي برئاسة السيد ايريك ستروماير، مساعد وزير الخارجية بالانابة لشرق أفريقيا الذي يزور البلاد في إطار التعرف على موقف السودان في ما يختص بموضوع سد النهضة.

ورحب وزير الخارجية خلال اللقاء بالوفد وبمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة مؤكدا عزم السودان على مواصلة التفاوض والحوار البناء حول السد و العمل من أجل تقريب وجهات النظر؛ توطئة للوصول إلى نتائج إيجابية و مرضية لجميع الأطراف.



ووصف غندور اجتماع الرؤساء الثلاثة الأخير بأديس أبابا؛ بأنه تاريخي وهام، موضحا بأنه شكل نقلة إيجابية في مسار التفاوض. كما نوه الى اهمية الاجتماع الثلاثي والذي يضم وزراء الخارجية والري والأجهزة ذات الصلة بالدول الثلاث والمزمع انعقاده مطلع أبريل القادم بالخرطوم.



من جانبه؛ أكد الوفد الأمريكي على أهمية مواصلة الحوار الموضوعي والشفاف من أجل تحقيق التقدم الإيجابي في هذا الملف.