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أخبار محلية - اقتصادية

وزير الزراعة بالجزيرة يبحث الخيارات الاستثمارية بمشروع الهلالية الزراعي

التاريخ : 27-03-2018 - 09:02:00 مساءً
مدني 27-3-2018 (سونا) - بحث د. سيف الدين حسن عبود وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه اليوم عدد من ملاك أراضي مشروع الهلالية الزراعي بحضور الأستاذ مصطفى الشامي معتمد محلية شرق الجزيرة ود. توحيدة بابكر مدير عام الوزارة بحث الخيارات المطروحة من قبل المستثمرين للإستثمار الزراعي بمشروع الهلالية ، حيث قطع الوزير بأهمية وضع رؤية مستقبلية للإستثمار في المشروع حفاظاً على مصلحة المزارعين بالمنطقة، مؤكداً دعمه ومساندته لجميع البرامج والقضايا المطروحة حتى تكون الجزيرة الأولى لتصدير المحاصيل الزراعية .
الجدير بالذكر أن مشروع الهلالية الزراعي يقع في مساحه 12 ألف فدان ويهدف لمساعدة 692 أسرة فقيرة .
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