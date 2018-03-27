النائب الأول يطلع علي نتائج مشاركة السودان في معرض برلين الدولي

الخرطوم 27-3-2018 (سونا) - اطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح علي نتائج مشاركة السودان في معرض برلين الدولي والتي أسفرت عن تصنيف السودان كوجهة سياحية للعام 2018.

جاء ذلك لدي لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء د. محمد أبوزيد مصطفي وزير السياحة والاثار والحياة البرية والذي اوضح في تصريحات صحفية أنه أطلع النائب الأول علي نتائج زيارته لقطر والتي جاءت في اطار المشروع القطري لتنمية الاثار في ولايتي نهر النيل والشمالية خاصة في منطقة البجراوية والبركل، مبينا ان الجانب القطري وافق علي تمديد مشروع الاثار ليشمل مواقع أخري في السودان بجانب تمديد أجله الزمني والتأكيد علي التزام الجانب القطري بتأهيل متحف السودان القومي.

وقال وزير السياحة ان اللقاء تطرق للدور الذي تضطلع به شرطة السياحة في حماية الاثار والحياة البرية، مؤمنا علي ضرورة دعمها حتي تقوم بدورها المنوط بها.

