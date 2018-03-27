انعقاد اجتماع قطاع التنمية الاقتصادية بارض المعارض ببري

الخرطوم 27-3-2018م (سونا) - عقد قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء اجتماعه اليوم بأرض المعارض ببري حيث طاف وزراء القطاع علي المعرض المصاحب للاسبوع الوطني للزراعة ، وناقش الاجتماع الذي رأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي تقرير لجنة متابعة إنجاح الموسم الزراعي (2018 - 2019م) قدمه وزير الزراعة والغابات د. عبداللطيف عجيمي، موضحا أن المصفوفة التأشيرية للموسم الصيفي بلغت 45 مليون فدان منها (41,3) مليون فدان للقطاع المروي. وتضمن التقرير انواع وكميات التقاوي المطلوبة واحتياجات الشركات المستوردة للالات الزراعية والحاصدات شملت آلات التحضير والحصاد اضافة الي احتياجات السماد ومبيدات الحشائش وخطة ازالة الاطماء في المشاريع القومية وعمليات مكافحة الآفات ، كما اطمأن القطاع علي موقف تمويل الموسم الزراعي ومدخلات الانتاج.

