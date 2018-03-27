داسو الفرنسية: ممارسة قطر لخيار شراء 12 طائرة رافال إضافية تدخل حيز التنفيذ

باريس 27-3-2018م (رويترز) - قالت شركة داسو للطيران الفرنسية إن ممارسة قطر لخيار شراء 12 طائرة رافال مقاتلة أخرى دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في ديسمبر كانون الأول الماضي إنه جرى توقيع عقود مع قطر تقارب قيمتها 12 مليار يورو (14.13 مليار دولار) تشمل تعزيز خيار يرجع لعام 2015 وشراء 12 مقاتلة رافال إضافية من شركة داسو الفرنسية.

وفي ذلك الوقت كانت قطر قد اشترت بالفعل 24 طائرة قيمتها حوالي ستة مليارات يورو بما في ذلك صواريخ، وقالت إنها قد تشتري 36 مقاتلة أخرى.

