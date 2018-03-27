محاضرة علمية حول التقييس والتنمية المستدامة ببورتسودان

بورتسودان 27-3-2018 (سونا) - اكد م. مبارك عوض الكريم مدير فرع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية البحر الأحمر التقدم الكبير الذي حققته الولاية في مجال المواصفات، مشيراً إلى تطلع الهيئة للارتقاء بمدينة بورتسودان الي المواصفات العالمية.

وقال لدي مخاطبته احتفال فرع الهيئة باليوم العربي للتقييس ان الهيئة عمدت علي اقامة الاحتفال بصورة مختلفه هذا العام، وذلك بادخال بعض البرامج التي تشجع المواطنين علي التجاوب مع انشطة الهيئة خاصة تاجيل اسلوب التفتيش، واتاحة الفرصة لاصحاب الاعمال التجارية لتسليم البضائع الغير مطابقة للمواصفات القياسية بطريقه طوعية ايمانا منهم برسالة المواصفات، بالاضافة الى تفعيل دور المسرح، واقامة ورش العمل لنشر ثقافة المواصفات.

وعلي صعيد الاحتفال قدم د. بدر الدين البربري محاضرة علمية حول التقييس والتنمية المستدامة، ودعا الي توحيد المواصفات القياسية بين الدول العربية ، وشملت المحاضرة العلمية دور الخبرات والبحوث العلمية، والتقدم التكنولجي في وضع المواصفات القياسية، ونشر ثقافة التقييس، كما تناولت المحاضرة النواحي البيئية، ومواصفات المدن، والبناء والتشييد، والسكن،واستخدامات الطاقة، ومعيار تحديد القيمة الاقتصادية للسلع والخدمات.

