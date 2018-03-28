المؤشر نيكي يهبط 2% في بداية التعامل بطوكيو

طوكيو 28-3-2018 م (رويترز) - إنخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وخسر نيكي اثنين في المئة مسجلا 20891.16 نقطة في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.88 في المئة ليصل إلى 1684.82 نقطة.

