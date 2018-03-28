السعر التأشيري للدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

الخرطوم في 28-3-2018م(سونا)- حدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار اليوم الأربعاء ب 28.1500 جنيها وعليه فإن النطاق الأعلى هو 29.2760والأدنى هو 27.0240 جنيها .