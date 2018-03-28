الخرطوم في 28-3-2018م (سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء على النحو التالي:-



العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 17.9551 18.0449 18

الين الياباني 0.1701 0.171 0.1705

الجنيه الاسترليني25.4935 25.621 25.5572

الفرنك السويسري18.9408 19.0355 18.9882

الدولار الكندي 13.9366 14.0063 13.9714

كرونة السويدية2.1806 2.1915 2.1861

الكرونة النرويجية2.3273 2.3389 2.3331

الكرون الدنماركي2.9897 3.0046 2.9972

الدينار الكويتي 59.6119 59.91 59.7609

الريال السعودي 4.7884 4.8123 4.8004

الدرهم الاماراتي4.8893 4.9137 4.9015

ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439

الدينار البحريني47.6263 47.8644 47.7454

ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532

الوحدة النقدية لدول

الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763

الدولار الحسابي

(مصر) 1.2968 1.3126 1.3047

اليورو 22.2737 22.385 22.3293





