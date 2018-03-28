الخرطوم في 28-3-2018م (سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء على النحو التالي:-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18
الين الياباني 0.1701 0.171 0.1705
الجنيه الاسترليني25.4935 25.621 25.5572
الفرنك السويسري18.9408 19.0355 18.9882
الدولار الكندي 13.9366 14.0063 13.9714
كرونة السويدية2.1806 2.1915 2.1861
الكرونة النرويجية2.3273 2.3389 2.3331
الكرون الدنماركي2.9897 3.0046 2.9972
الدينار الكويتي 59.6119 59.91 59.7609
الريال السعودي 4.7884 4.8123 4.8004
الدرهم الاماراتي4.8893 4.9137 4.9015
ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني47.6263 47.8644 47.7454
ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532
الوحدة النقدية لدول
الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي
(مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 22.2737 22.385 22.3293