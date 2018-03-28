إستقرار الإمداد اليومي من دقيق المخابز بالجزيرة

مدني 28-3-2018م (سونا) - قطعت الأستاذة هدي عباس مدير الإدارة العامة للتجارة ونقطة الجزيرة التجارية بولاية الجزيرة إستقرار الإمداد اليومي من سلعة دقيق المخابز.

وكشفت في تصريح لـ(سونا) أن إدارتها وزعت اليوم 18 ألف جوال دقيق زنة 50 كيلو مشيرة إلى أن متوسط التوزيع اليومي يبلغ 16 ألف جوال فيما يبلغ الإستهلاك اليومي لولاية الجزيرة من سلعة الدقيق 15 ألف جوال زنة 50 كيلو .

وأبانت الجهود المبذولة لزيادة المخزون الإستراتيجي للولاية من دقيق المخابز ومعالجة كافة الصعوبات من خلال لجنة للمتابعة بالتنسيق مع جهاز الأمن الإقتصادي بالولاية وإتحاد المخابز .

س ص/ع و

