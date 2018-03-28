وزير النقل يشهد مراسم توقيع عقد تنفيد طريق نيالا - دمسو بجنوب دارفور



الخرطوم 28-3-2018م ( سونا) -شهد المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور مراسم توقيع عقد تنفيذ طريق نيالا / تلس / ابوعجورة / دمسو ، الواقع بولاية جنوب دارفور مع شركة الجنيد للطرق والجسور .

وشهد مراسم التوقيع مهندسإبراهيم يوسف بنج وزير الدولة بالنقل، مهندس جعفر حسن ادم مديرالهيئة القومية للطرق والجسور، دكتور علي محمود عبد الرسول رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الوطني والنائب عن دائرة رهيد البردي، الاستاذ حرزامي احمد المحبوب نائب دائرة تلس وقيادات تشريعية وتنفيذية من المنطقة حيث يبلع الطول الكلي للطريق 124,3كلم بتكلفة قدرها 730,394,826جنيها بتمويل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في فترة تنفيذ زمنية محددة بـ 36شهرا .

وأوضح السيد الوزير أن وزارته تعمل الآن على إنفاذ 7000كلم من الطرق في أنحاء البلاد المختلفة مؤكدا على أن هنالك مجموعة من الشركات المؤهلة العاملة في المجال ذاكرا الطرق التي تم رصدها في موازنة 2018م وأهمية إعطاء الأولوية في الصرف علي البني التحتية لانها أساس التنمية .

وتحدث فى الاحتفال دكتور علي محمود عن أهمية الطرق اقتصاديا واجتماعيا ودفعها لعملية النماء والتطور في البلاد مؤكدا على ان هنالك أولوية للطرق في الموازنة وان شركة الجنيد لديها خبرة في تنفيذ طريق كاس - زالنجي اثبتت فيه إمكاناتها وقدراتها وخبراتها، حاثا أهالي المنطقه بتوفير الامن والابتعاد عن كل ما يؤخر التنمية في المنطقة .

وناشد الرئاسة بالابقاء على المهندس مكاوي محمد عوض وأركان حربه في مواقعهم لاستكمال مشروعات البني التحتية في قطاع النقل.

ومن جانبه أوضح المهندس ابراهيم بنج وزير الدولة بوزارة النقل أن الوزارة تسعي الي تحقيق رؤيتها في منظومة نقل متعددة الوسائط متكاملة عبر سياسات أهمها برنامج اصلاح اجهزه الدولة.

من جانبهما أكد نائبا دائرتي تلس ودمسو على أن أهمية الطريق تأتى كونه يربط مناطق الانتاج بالاستهلاك ويعمل علي تنمية المنطقه والاستفادة من مواردها التعدينية والزراعية والحيوانية ويحقق الاستقرار بالمنطقة مبينين بان الطريق حلم بدأ يتحقق مشيدين بمجهودات الوزارة في السعي لانقاذ كافة الطرق بالولاية خدمة لاهل المنطقة والبلاد كافة.

س ص/ع و