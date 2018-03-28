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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يلتقي بالرئيس الموريتاني في نواكشوط

التاريخ : 28-03-2018 - 10:32:00 صباحاً
نواكشوط 28-3-2018م(بانا) - استقبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، يوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، حسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء، التابعة للحكومة.
وجاءت زيارة رئيس المفوضية لنواكشوط من أجل المشاركة في اجتماع تشاوري إستراتيجي حول مجموعة دول الساحل الخمس من المقرر أن ينطلق اليوم الأربعاء في نواكشوط.
وفي ختام لقائه مع الرئيس الموريتاني، أدلى رئيس المفوضية بتصريح قال فيه إنهما تطرقا "لمواضيع مفيدة ستسمح بالمضي قدما في التزامات المنظمة القارية تجاه مجموعة الساحل".
وتحدث عن أهمية اللقاء الذي سينعقد الأربعاء، مذكرا بأن "الاتحاد الإفريقي وضع إستراتيجية للساحل سنة 2014 وهي تكاملية مع الإستراتيجيات الأخرى التي وضعها الشركاء الثنائيون ومتعددو الأطراف".
وأضاف المسؤول الإفريقي السامي أن اجتماع العاصمة الموريتانية الذي سيستمر يومين، يتوقع أن يسفر "عن خارطة طريق مهمة وواقعية تأخذ في الاعتبار تجارب مختلف الأطراف" للذهاب نحو الهدف المشترك.
وتتهيأ نواكشوط لاستقبال القمة القادمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يوليو 2018.
وتضم مجموعة دول الساحل الخمس، التي تتخذ من نواكشوط مقرا لها، كلا من بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد.
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