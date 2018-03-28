د. الجاز : السودان أصبح عضواً مؤسساً في التحالف الدولي للطاقة الشمسية

نيودلهي 28 - 3 - 2018 م ( سونا ) - خاطب دكتور عوض أحمد الجاز مساعد رئيس الجمهورية مسئول ملفات البركس ختام فعاليات ملتقى الشراكة الهندية- الأفريقية الثالث عشر الذي اختتم أعماله أمس بالعاصمة الهندية نيودلهي .

واعلن سيادته أن السودان أصبح عضوا مؤسسا في التحالف الدولي للطاقة الشمسية بعد أن كان قد صادق علي الإتفاقية الإطارية لذلك التحالف في الثامن من مارس الجاري وأصبح من الأعضاء المؤسسين.

وأضاف الجاز أن التحالف سيقوم بتزويد الدول الأعضاء ببرامج ومشروعات الطاقة الشمسية والطاقات البديلة عبر قروض ميسرة إضافة لما يقدمه من دعم في المجالات الهندسية ونقل المعارف والتقانات وتقديم المنح التدريبية وتبادل الخبرات والإستشارات.

وقال سيادته إن التحالف يضم 121 دولة تقع كلياً أو جزئياً بين المناطق الإستوائية لمداري السرطان والجدي وتهدف لإنتاج ألف قيقاواط من الطاقة الشمسية بحلول 2030.

من جانبه وصف سفير السودان بالهند سعادة السفير سراج الدين حامد مشاركة السودان في الملتقى بقيادة دكتور الجاز بأنها مشاركة ناجحة خاطب فيها د. الجاز جلستين تفاعليتين ،ولما تضمنته من لقاءات ناجحة مع القطاعين العام والخاص الهندي وتوجت بتوقيع السودان على عدد من مذكرات التفاهم.

الجدير بالذكر أن التحالف الدولي للطاقة الشمسية جاء بمبادرة من السيد رئيس الوزراء الهندي إبان إنعقاد مؤتمر باريس للتغير المناخي في 2015 .

وأشار سعادة السفير إلى أن هذا التحالف سيوفر الطاقات البديلة النظيفة وقليلة التكاليف ويتخذ من الهند مقراً لأمانته العامة .