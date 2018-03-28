دليل يضم أفضل الأمكنة السياحية في تونس في الصالون العالمي للسياحة بباريس

تونس 28-3-2018م( وات / فانا) - قدمت الطبعة الجديدة لدليل الأسفار حول تونس في إطار الدورة 43 للصالون العالمي للسياحة الذي التأم مؤخراً بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويقترح هذا الدليل، الذي يحتوي على 504 صفحات وتصدره مجموعة النشر "بوتي فوتي" المختصة في نشر الأدلة السياحية في فرنسا ودوليا، على المسافرين 2000 من أفضل الأماكن السياحية في مختلف الجهات التونسية. وهو يوفر جملة من المعطيات المختارة ونقاط الاهتمام بشأن تونس العاصمة وضواحيها وشمال البلاد وزغوان وما جاورها والساحل الشرقي والوسط والجنوب علاوة على جربة والجنوب الكبير.

ويقدم فهرس الدليل لمتصفحه "دعوة للسفر" واكتشاف تونس من خلال عرض لمحة عن مختلف خصائص البلاد ولا سيما تاريخها وثقافتها واقتصادها علاوة على افكار عملية لقضاء العطلة.

وتم تصنيف المعلومات في أركان ذات محاور محددة وهي: الاكتشاف والتنقل وكل ما هو عملي والسكن والمطاعم وأماكن الفسحة وما يتعين رؤيته والقيام به والجولات والتسوق والرياضة والترفيه والراحة.

وقال مدير مجموعة النشر، دومينيك اوزياس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للآنباء (وات)، إن المجموعة اوقفت نشر دليل حول تونس اثر انخفاض النشاط السياحي بها. وأضاف "نحن نعتبر ان هذا الامر بات من الماضي، ولهذا السبب اعدنا نشر دليل عن تونس".

وتعد مجموعة النشر المجموعة الاولى لدليل السفر في العالم لنحو 800 وجهة سياحية.

وتشارك تونس في الصالون العالمي للسياحة بباريس ويؤمها ما يزيد عن 100 الف زائر. ويقدم الصالون ما يفوق 500 وجهة سفر عبر مختلف انحاء العالم.



