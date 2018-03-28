إعادة إنتخاب قائد طائرة تونسي كنائب رئيس تنفيذي للإتحاد الدولي لمنظمات الطيّارين

تونس 28-3-2018م( وات / فانا) - تمّ إنتخاب قائد الطائرة في الخطوط الجويّة التونسيّة، سهيل الدلال، مجدّدا في منصب نائب الرئيس التنفيذي للإتحاد الدولي لمنظّمات الطيّارين لمنطقة أفريقيا والشرق الاوسط خلال الندوة السنويّة 73 للمنظّمة، المنعقدة من 15 وحتّى 19 مارس 2018 باللكسموبورغ.

وبرهنت عمليّة إعادة إنتخاب الطيّار التونسي على تميّز الطيّارين التونسيّين مرّة أخرى على التزامهم الدولي في تطوير وتعميق جانب السلامة في الملاحة الجويّة.

ولقي ترشّح، الدلّالي، للمنصب دعما من وفد الطيّارين التونسيّين والذّي تكوّن من قائد الطائرة، كريم اللّومي، رئيس الإتّحاد التونسيّ للطيّارين وكريم عبد الغفّار وفؤاد بلال.

ويمثّل الإتّحاد التونسي للطيّارين، الإتّحاد الدولي لمنظّمات الطيّارين، الذّي يضمّ أكثر من 100 ألف طيّار من نحو 100 بلد عبر العالم ويضطلع بمهمّة دفع الى أعلى مستوى جانب السلامة في الملاحة الجويّة عبر تبادل الخبرات بين أعضائه.

