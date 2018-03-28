اللجنة المالية للمنافسات الثقافية بالجزيرة تبحث السبل الكفيلة لإنجاح المنافسات الثقافية الشاملة



مدني28-3-2018م(سونا) -بحثت الأستاذة إنعام حسن عبد الحفيظ وزير الثقافة والإعلام بولاية الجزيرة لدى لقائها بمكتبها صباح اليوم أعضاء اللجنة المالية للمنافسات الثقافية الشاملة بالولاية لعام

2018م ،المقترحات المالية للجان المتخصصة والسبل الكفيلة لإستقطاب الدعم اللازم لإنجاح المنافسات وخروجها بالشكل والمستوى المطلوب .

وقد إستمعت الوزيرة لتقارير تفصيلية من قبل أعضاء اللجنة حول كافة المطلوبات المالية لبرنامج المنافسات إضافة للمقترحات والخطط الداعمة لتوفير السند المالي .

وأكدت الوزيرة أن برنامج الطواف على المحليات الثمانية قد إكتمل بخصوص التنوير ببرنامج المنافسات الثقافية وأن معتمدي المحليات أكدوا جاهزيتهم لفعاليات البرنامج الثقافي والشروع في تكوين لجان فرعية بالمحليات تعنى بالتجهيز وإعداد المقترحات للمنافسات مشيرة إلى أن الإتصالات جارية مع كل الجهات بهدف إنجاح الفعاليات داعية أعضاء اللجنة لبذل كافة الجهود لتجويد الأداء خلال النسخة الحالية من المنافسات .

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