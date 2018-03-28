حاتم بخيت يرأس الإجتماع الإعدادى للقمة التأسيسية للتجمع الاقتصادي لدول القرن الإفريقي

الخرطوم 28 -3-2018م (سونا) - رأس الأستاذ حاتم حسن بخيت، وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير مكاتب رئيس الجمهورية، اليوم بالقصر الجمهوري، إجتماع اللجنة التنسيقية للإعداد للقمة التأسيسية للتجمع الاقتصادي لدول القرن الإفريقي التي ستعقد في الخرطوم في الثاني عشر من إبريل المقبل بمبادرة سودانية .

وقال السفير محمد عبد الله إدريس وزير الدولة بالخارجية في تصريحات صحفية إن الاجتماع ناقش الإعداد للقمة التي ستنعقد على مستوى الخبراء يومي التاسع والعاشر من إبريل تعقبها إجتماعات وزراء الخارجية في الحادي عشر منه توطئة لانعقاد القمة في الثاني عشر من إبريل .

وأوضح أن الهدف من التجمع الإقتصادي الذي يضم السودان ، إثيوبيا، أريتريا ، جيبوتي والصومال هو تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين تلك الدول في مجالات الاستثمار والتجارة وتبادل المعلومات والخبرات .

وأكد السفير أنه تم وضع مسودة النظام الأساسي المنشئ للتجمع، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية وجه الدعوة لرصفائه في الدول الخمس للمشاركة في أعمال القمة بمستوياتها الثلاثة .

وأضاف أن التجمع سيكون له ما بعده فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف السياسية بين تلك الدول.

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