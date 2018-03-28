وزير الخارجية التونسي يوقع بكيغالي على الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرّة الإفريقية

تونس 28-3-2018م(وات - فانا) - تولى وزير الشؤون الخارجية التونسى خميّس الجهيناوي، الذي ترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال القمة الإفريقية اللإستثنائية، التي انعقدت من 17 إلى 21 مارس الجاري بالعاصمة الرواندية كيغالي، التوقيع على الإتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرّة الإفريقية .

ويأتي توقيع تونس على هذه الإتفاقية، التي ستؤسس لأكبر منطقة تبادل حر في العالم تجمع 54 دولة، تأكيداً للبعد الإفريقي للدبلوماسية التونسية، وحرصا منها على تعزيز علاقاتها مع بلدان القارة، وعلى إنخراطها في آليات الإندماج القاري، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

وسيخلق إنضمام تونس لهذه الإتفاقية، فرصاً أمام رجال ونساء الأعمال التونسيين لدخول الأسواق الإفريقية في مجال الإستثمار والتجارة. كما ستمكن منطقة التبادل الحر الإفريقية من دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل للشباب داخل القارة، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والأجندة 2063 للإتحاد الإفريقي.

تجدر الإشارة، الى أنّ الأشغال ستتواصل بعد هذه القمة لاستكمال عدد من الجوانب القانونية المتعلقة بآليات تنفيذ الإتفاقية المذكورة، والتي ستدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة 22 دولة عضو بالاتحاد الإفريقي عليها.

كما كان لوزير الشؤون الخارجية التونسى، على هامش مشاركته في قمة كيغالي، جملة من اللقاءات جمعته بكل من وزراء خارجية ليبيا والمغرب وجمهورية الكونغو ورواندا والطوغو، إضافة الى مفوّض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الإفريقي. كما أجرى الجهيناوي محادثة مع رئيس مفوضيّة الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، دعاه خلالها إلى زيارة تونس .