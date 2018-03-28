اطلاق برنامج أوروبي جديد لتمويل المؤسسات الناشئة بتونس بقيمة 75 مليون دينار

تونس 28-3-2018م(وات / فانا) -أعلن المفوض الاوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، الاربعاء بتونس، عن إطلاق برنامج أوروبي جديد لدعم المؤسسات الناشئة بتونس بقيمة 25 مليون يورو، (حوالي 75 مليون دينار).

ويسعى هذا البرنامج الى تعبئة التمويلات الضرورية لاطلاق 1000 مؤسسة جديدة مجددة علاوة على دعم مالي آخر لفائدة مختلف فضاءات العمل المشترك ومحاضن المؤسسات المتمركزة في مختلف جهات البلاد.

"ويتنزل هذا البرنامج في صميم روح مشروع القانون الخاص بالمؤسسات الناشئة، الرامي الى النهوض بها ودفع المبادرة الخاصة وتطوير المشاريع المجددة، بما يجعل من تونس مركزا لريادة الاعمال لكامل افريقيا"، حسب توضيح هان.

يذكر أن مشروع قانون المؤسسات الناشئة سيعرض على جلسة عامة بمجلس نواب الشعب مارس الجاري وذلك بعد ان صادقت عليه لجنة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعة والبنية الاساسية والبيئة بالمجلس يوم 9 مارس 2018 م .

وجدد المسؤول الاوروبي التأكيد على إرادة الاتحاد الاوروبي لمساندة تونس عبر وضع برامج كفيلة بتيسير إحداثات الشغل وخاصة لفائدة حاملي الشهادات من الشباب وتنويع اقتصاد البلاد من خلال استهداف انشطة ومجالات مجددة وذات قيمة مضافة عالية.

وقال هان أن برنامج الدعم للمؤسسات الناشئة سيتيح مواجهة ظاهرة هجرة الادمغة باعتبار أنه سيمكن من تقديم افكار مشاريع وفرص انجازها.

ولدى تطرقه الى تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية، أشار المسؤول الاوروبي الى أن الاتحاد الاوروبي يتابع هذ الملف عن قرب وسيبذل كل ما في وسعه لمساندة تونس حتى تخرج من هذه القائمة.

وذكر هان بأن الاتحاد الاوروبي هو الشريك الاول لتونس، وقد استفادت البلاد بقروض وهبات بقيمة تناهز 7ر9 مليارات اورو (حوالي 29 مليار دينار)

وتمتع نحو 60 الف شاب، منذ سنة 2012، بقروض صغيرة منحها الاتحاد الاوروبي لاطلاق او تنمية مشاريعهم في حين استفاد مبادرون اخرون من الشبات بخدمات مواكبة وتأطير.