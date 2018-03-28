تونس والاتحاد الاوروبي بصدد بلورة خارطة طريق مشتركة بداية من شهر سبتمبر 2018

تونس 28-3-2018م(وات / فانا) -أكد المفوض الاوروبي لسياسة الجوار، يوهانس هان، "ان تونس والاتحاد الاوروبي بصدد التحضير سوية لبلورة خارطة طريق مشتركة بداية من شهر سبتمبر المقبل" .

واوضح هان خلال لقاء جمعه، الاربعاء، مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ان الهدف المنشود يتمثل في مساعدة تونس على تجاوز الصعوبات التي تجابهها، لا سيما تنفيذ الاصلاحات المبرمجة وتحقيق اهدافها التنموية.

وقال "ان الاتحاد الاوروبي ملتزم بمساعدة تونس وان قيمة الدعم المالي المبرمجة تقدر ب 9,7 مليار يورو وان كل المبالغ تم انفاقها لتحقيق قدر اكبر من الاستثمار والازدهار والاستقرار من اجل دعم الديمقراطية الناشئة.

واشار الى ان "تونس تتوفر على قطاع خاص ديناميكي ونشيط يمكن ان يساعد في الاستخدام الجيد للتموقع الاستراتيجي بين القارتين الافريقية والاوروبية".