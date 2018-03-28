مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مرتفعاً

الخرطوم 28-3-2018م(سونا)- أغلق مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم مرتفعاً عند 4583.936 نقطة .

وفى معاملات اليوم ومقارنه مع تداولات يوم أمس فقد شهد هذا اليوم إنخفاض حجم التداول من 120,491,861 جنيها الي 102.877.836 جنيها بنسبة إنخفاض بلغت (14.6)% .

وإرتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 720,392 ورقة مالية الي 1.329.488 ورقة مالية بنسبة إرتفاع بلغت 84 % .

وإرتفع عدد الصفقات المنفذة من 109 صفقة الي 145 صفقة بنسبة إرتفاع بلغت 35% .

وفى مجال حركة الأسعار شهد قطاع البنوك وشركات الإستثمار اليوم ارتفاع سعر سهم بنك التضامن الاسلامي من 2.97 الي 3.11 جنيهات، واستقرار سعر سهم بنك الخرطوم عند 1.97 جنيها .

وسجل قطاع الإستثمار والتنمية اليوم إستقرار سعر سهم شركة الرواد للتطوير العقاري عند 2.1 جنيه. .

وشهد قطاع الاتصالات والوسائط اليوم استقرار سعر سهم مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة عند 4.3 جنيهات.

وسجل قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفاع سعر إصدارة واحدة و إستقرار سعر 6 إصدارات وانخفاض سعر 5 إصدارات وذلك من جملة 12 إصدارة تم تداولها اليوم.

