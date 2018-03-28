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أخبار محلية - اقتصادية

وزير الدولة بوزارة الاستثمار يؤكد حرص الوزارة على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للامن الغذائى

التاريخ : 28-03-2018 - 12:17:00 مساءً
الخرطوم 28-3-2018م(سونا) جدد وزير الدولة بوزارة الإستثمار المشرف على الإستثمارات السعودية في السودان الاستاذ إسامة فيصل خلال لقائه بمكتبه اليوم الامير عبد العزيز بن محمد بن تركى حرص الوزارة على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للامن الغذائى انطلاقا من امكانات البلاد الضخمة .
وقال الوزير إن الوزارة تعمل على إستقطاب الإستثمار فى مجالات الانتاج الزراعى والحيواني بما يتفق ومبادرة الامن الغذائى ولما يتمتع بها السودان من مزايا و لمردودها المباشر فى قضية الإنتاج ، مؤكدا ان البلاد تزخر بفرص إستثمارية واسعة وواعدة .
وأشار وزير الدولة الى تنامى حركة الإستثمار بالسودان خلال العامين الماضين بالرغم من آثار العقوبات الإقتصادية الامريكية ، مستعرضا فرص الاستثمار فى مجالات التعدين والبترول والطاقة ، مؤكداً ان العلاقات المتطورة بين السودان والسعودية لعبت دوراً مهما فى تعزيز التعاون الإقتصادى و تدفق الإستثمارات السعودية .
الى ذلك اكد الامير عبد العزيز بن محمد بن تركى على تطور علاقات التعاون بين البلدين فى المجالات كافة ، مبينا ان زيارته للسودان بهدف الإطلاع على فرص الإستثمار ، واصفا الإستثمار فى السودان بالجاذب ، مبديا حرص المستثمرين والشركات السعودية على توطيد التعاون الإقتصادى والتوسع فى مشاريع الإستثمار بما يخدم ويحقق الطموحات المشتركة .
وامن اللقاء على إستكشاف المزيد من فرص الإستثمار وتوفير المعلومات اللازمة .
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