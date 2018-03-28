وزير الدولة بالاتصالات يشيد بفعاليات الاسبوع الوطني للزراعة

الخرطوم28-3-2018م (سونا ) - أوضح السيد إبراهيم الميرغنى وزير الدولة بوزارة الاتصالات أن فكرة قيام الاسبوع الوطنى للزراعة تجربة جديدة ومفيدة حيث جمعت كل المنتجين والمزارعين فى أنحاء البلاد وعكس كل تجاربهم حيث أتاح فرصة كبيرة لمناقشة قضايا الزراعة بين المزارعين .

وقال فى تصريح /لسونا/ خلال زيارة وزراء القطاع الاقتصادى بمجلس الوزراء اليوم للمعرض الزراعى بأرض المعارض ببرى ضمن فعاليات الاسبوع الوطنى للزراعة ، إن الاسبوع أتاح فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة لكيفية زراعة المحاصيل والمنتجات الزراعية المختلفة حيث أعطي المعرض مساحة للتنوع وحجمه وكميته لافتا أن الاسبوع مهم جدا وليس للمزارعين فحسب بل للمواطنين ليكونوا أقرب الي أجواء الزراعة والمزارعين .

وأضاف أن دور وزارته يتمثل أولا في تغطية مناطق الانتاج الزراعى ومناطق الانتاج عبر الاتصالات حتى تكون هنالك سهولة فى التواصل مابين المزارعين والمهندسين الزراعيين وفقا لأهميتها بالاضافة الى نشر البيانات حتى يتمكن المزارعين من إستخدام برمجيات تساهم وتساعد فى الانتاج الزراعى من على البعد .

وحيا سيادته وزارة الزراعة وتنظيمها الجيد للأسبوع والقائمين عليه .

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