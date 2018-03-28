الموارد المائية والري والكهرباء تنظم إحتفالاً بمناسبة اليوم للعالمي للمياه

الخرطوم 28-3-2018م(سونا)- نظمت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء اليوم إحتفالاً بمناسبة اليوم للعالمي للمياه تحت شعار (الطبيعة من أجل المياه) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونسكو واليونسيف وذلك برعاية من السيد وزير الموارد المائية والرى والكهرباء معتز موسى بقاعة محمود شريف بشركة توزيع الكهرباء .

وأحتوى برنامج الاحتفال على عدد من أوراق العمل منها ورقة "الحلول المرتكزة على الطبيعة لتحديات المياه" قدمها بروفيسور سعد الدين إبراهيم، وورقة "تعزيز وتطوير كفاءة إستخدام المياه" قدمها بروفيسور صديق عيسى .

فيما استعرضت د. سلوى منصور ورقة "الطبيعة والمياه"، وورقة عن "الإنذار المبكر ودرء الكوارث.. تجربة القاش" قدمها د. بابكر إبراهيم أبرسي.

وشهدت فعاليات الاحتفال تكريم بعض العلماء الذين لهم إسهامات متميزة في مجال المياه واستخداماتها المختلفة ومعرض مصاحب للاحتفال.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للمياه يقام سنويا في 22 مارس بوصفه وسيلة لجذب الانتباه إلى أهمية المياه العذبة والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة، ويسلط اليوم العالمي للمياه الضوء سنويا على جانب معين من المياه العذبة.